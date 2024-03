Cronaca

SARONNO – Un movimentato episodio avvenuto tra il supermercato Carrefour di via Primo Maggio e il vicino sottopassaggio è stato segnalato ieri pomeriggio lunedì 26 marzo da diversi saronnesi. Chiarire l’accaduto non sarà semplice anche perchè i contendenti si sono subito dileguati appena intraviste le divise di carabinieri e polizia locale all’orizzonte.

All’origine della lite ci sarebbe un tentativo di furto all’interno del punto vendita di via Primo maggio ma poi una seconda violenza lite è scattata nel sottopassaggio forse per un “regolamento di conti”. Ed è proprio per questo episodio che sono state chiamate le forze dell’ordine. L’intervento di polizia locale e carabinieri è stato davvero molto rapido (le pattuglie erano impegnate in un controllo nelle vicinanze) ma i litiganti sono riusciti a dileguarsi senza lasciare tracce.

Per chiarire l’accaduto restano solo le immagini della videosorveglianza che potranno essere acquisite dalle forze dell’ordine.

(foto archivio)

—

