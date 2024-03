Città

SARONNO – Con la scusa di incarico di lavoro non mantenuto hanno tentato di estorcergli 5 mila euro “come punizione e risarcimento”. Il loro piano è però è fallito perchè sono incappati in un controllo dei carabinieri della compagnia di Saronno che con il Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato due giovani extracomunitari di 24 e 25 anni per sequestro di persona a scopo di estorsione e porto abusivo di arma in concorso.

Tutto è iniziato nella tarda serata di sabato 16 marzo, quando durante un normale posto di controllo nel centro cittadino, i militari hanno fermato un auto con tre occupanti a bordo. A colpire il fatto che sulla vettura si trovasse un noto professionista, proprietario del mezzo, in compagnia di due stranieri che, da accertamenti in banca dati, risultavano irregolari sul territorio nazionale. Non solo: uno di loro gravato da importanti precedenti penali.

I militari hanno deciso di approfondire i controlli: addosso a uno dei due stranieri è stata ritrovata una pistola. L’arma era a salve ma per fattezze e dimensioni era del tutto identica ad un’arma comune da sparo.

Portati i tre occupanti dell’auto in caserma i militari hanno presto ricostruito la vicenda: il giovane professionista, conoscente dei due stranieri, era stato portato con un pretesto in una località isolata dove i due sotto la

minaccia dell’arma e lamentando un fantomatico impegno professionale hanno cercato di estorcergli la somma di 5000 euro.

Non avendo la disponibilità ovviamente di tanto denaro contante, sempre sotto la minaccia dell’arma, tutti a bordo della sua autovettura, si stavano dirigendo allo sportello bancomat dove la vittima avrebbe dovuto prelevare quanto più denaro possibile da consegnare ai due stranieri.

Accertati i fatti, quindi, i due stranieri, entrambi di origine egiziana, sono stati dichiarati in arresto per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione e porto abusivo di armi in concorso e, dopo le formalità di rito, portati in carcere a Busto Arsizio.

