Sport

SARONNO – Dopo la vittoria di sabato con Siena, l’Az Robur Saronno torna subito sul parquet del Palaronchi di via Colombo, questa sera per la prima giornata di ritorno del girone Gold di serie B Interregionale. Questa volta l’avversaria sarà Cecina, con la quale i saronnesi condividono il primo posto in classifica. Sulla strada della qualificazione ai playoff, una partita difficile e importante.

Palla a due mercoledì 27 marzo alle 21 al Palaronchi per Az Robur Saronno-Basket Cecina. Su ilSaronno sarà proposta la cronaca play by play del confronto.

Classifica: Az Robur Saronno, Cecina ed Empoli 14 punti, Pavia e Junior Casale 10, Virtus Siena e Etrusca San Miniato 8, 7 laghi Gazzada 2.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale? Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti (foto archivio: un’azione di gioco dell’Az Saronno durante una precedente gara di campionato)

27032024