SARONNO – Estorsione e sequestro ai danni di un noto professionista: 2 egiziani in manette.

Detenzione ai fini di spaccio è l’accusa di cui deve rispondere il 36enne fermato venerdì scorso dalla polizia di stato nei pressi della stazione centrale di Saronno.

Un movimentato episodio avvenuto tra il supermercato Carrefour di via Primo Maggio e il vicino sottopassaggio è stato segnalato nel pomeriggio di lunedì 26 marzo da diversi saronnesi. Chiarire l’accaduto non sarà semplice anche perchè i contendenti si sono subito dileguati appena intraviste le divise di carabinieri e polizia locale all’orizzonte.

Appassionata di motori, che sono diventati il suo lavoro, non si sarebbe mai immaginata di diventare vittima della truffa dello specchietto. La saronnese Barbara Premoli, direttrice di Motorinolimits, non solo ma ha messo in fuga i malintenzionati.

