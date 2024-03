Cronaca

LOMAZZO – La compagnia carabinieri di Cantù prosegue la propria campagna di controlli del territorio, che andrà avanti per tutto il periodo pasquale: visto l’aumento del turismo previsto durante la Pasqua, i militari continuano con impegno le operazioni di controllo, così da garantire la sicurezza a cittadini e turisti nel periodo di festività.

In particolare, i carabinieri della stazione di Lomazzo hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 16enne di origini straniere. Il giovane dovrà scontare una pena di più di due mesi per reati commessi qualche anno fa. I fatti risalirebbero, infatti, al 2021, quando, a Milano, il giovane si sarebbe reso responsabile di rapina e lesioni personali in concorso.

(foto archivio)

28032024