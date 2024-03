Cronaca

ARESE – Hanno sfondato la grata e la vetrina del Conad di Arese con una Fiat Punto nella speranza di impossessarsi della cassaforte del punto vendita ma il colpo è fallito malgrado siano riusciti effettivamente ad entrare nel punto vendita.

E’ il colpo messo a segno stanotte alle 2 ai danni dei supermercato Conad di viale dei Platani. I ladri, sicuramente ad agire sono state più persone hanno usato l’auto come ariete per sfondare la vetrina e la saracinesca. Non sono però riusciti ad impossessarsi della cassaforte.

Scattato l’allarme sul posto sono arrivate in pochi minuti due pattuglie della Sicuritalia e i carabinieri competenti per il territorio. Allertati verosimilmente da un palo i malviventi si sono dati alla fuga lasciando la vettura. Potrebbero essere riusciti a prendere qualche prodotto in esposizione ma questo aspetto sarà chiarito dall’inventario che realizzeranno oggi nel punto vendita. I responsabili del punto vendita sono intervenuti già nella notte per attivare un servizio di vigilanza ed approntare gli interventi di messa in sicurezza prima e di riparazione poi.

E’ il terzo furto di questo tipo nell’ultimo mese nel comprensorio l’ultimo lo scorso 19 marzo a Caronno Pertusella ai danni di un bar tabaccheria. Contro la vetrina era finita una Bmw.

Non solo il Conad era già stato vittima di un furto qualche mese fa con un bottino di bottiglie di alcolici.

