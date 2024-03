Cronaca

VARESE – Nelle ultime ore, la regione Lombardia è stata colpita da una forte ondata di maltempo, che ha causato numerosi disagi e richieste di intervento dei vigili del fuoco. Le squadre di soccorso sono state costantemente impegnate per gestire situazioni legate ad allagamenti e tagli di piante, con conseguenti problemi alla circolazione su diverse arterie stradali.

Dalla mezzanotte alle mattinata di oggi, sono stati effettuati oltre 150 interventi di soccorso su tutto il territorio. I comandi più colpiti sono stati:

– Milano con 70 interventi,

– Varese con 30 interventi,

– Como con 16 interventi,

– Lecco con 20 interventi,

– Monza-Brianza con 15 interventi,

– Brescia con 11 interventi

– Cremona con 6 interventi.

Nel comune di Gavirate (Varese) in via Cornelio Rovera si è aperta una voragine, tre persone sono state evacuate a titolo precauzionale.

Grazie agli sforzi incessanti delle squadre dei vigili del fuoco, la situazione è in fase di miglioramento, ma al momento risultano ancora una ventina di richieste di intervento in coda su tutto il territorio. In particolare, a Milano sono state segnalate 12 richieste di soccorso, a Monza 6, a Como 3 e a Varese 2. Anche a Saronno alcuni problemi per il maltempo.

(foto: alcuni interventi effettuati dai vigili del fuoco fra la scorsa notte ed oggi)

