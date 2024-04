Groane

SOLARO – Anche quest’anno torna a Solaro il Blue Day, manifestazione organizzata da In X Aut, l’organizzazione di volontariato delle famiglie con ragazze e ragazzi autistici. In occasione della Giornata Mondiale sulla Consapevolezza dell’Autismo che si celebra in tutto il Mondo il 2 aprile, il gruppo di integrazione e solidarietà per l’autismo ha organizzato tre diversi eventi. Si comincia giovedì 4 aprile alle 17 con “Le mille bolle blu”, gioco musicale in biblioteca, seguito da merenda insieme. Venerdì 5 aprile alle 15 ci sarà invece il tradizionale lancio di palloncini con gli alunni e le alunne della scuola dell’infanzia Borromeo, accompagnati da nonni e genitori nel cortile di Villa Borromeo e questa volta la merenda sarà a base di gelato offerto da In X Aut in collaborazione con la Gelateria dell’arco. Alle 20 sarà invece illuminata di blu, colore simbolo dell’iniziativa globale, la sede del Municipio. Sabato 6 aprile dalle 17.30 nella piazzetta di via Mazzini ci sarà invece l’aperitivo aperto a tutti con la partecipazione straordinaria di Capitan Ventosa, direttamente da Striscia la Notizia. Alle 20 la serata si chiuderà con l’illuminazione di Villa Borromeo ed il brindisi conclusivo.

La Sindaca di Solaro Nilde Moretti spiega «Anche quest’anno siamo al fianco di In X Aut per la giornata che rappresenta il simbolo dell’impegno proposto dall’associazione e dalle famiglie per tutto. Ricordiamo che a Solaro sono state attivate numerose iniziative, non da ultimo la squadra di atletica dedicata ai ragazzi dell’associazione al nostro centro sportivo di corso Berlinguer. Continuiamo a credere che il Blue Day possa aiutare a sensibilizzare le persone sul tema importante del riconoscimento dell’autismo, dando a tutti la possibilità di scoprire una realtà così apprezzata del territorio».

