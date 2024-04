CERIANO LAGHETTO – Nei giorni scorsi in un locale di Ceriano Laghetto la “Cena del ringraziamento”, promossa dalla locale sezione della Lega. “E’ stata una bella cena e una gradevole serata per ringraziare tutte quelle aziende, artigiani, commercianti che da tanti anni, la maggior parte da ben 15 anni, hanno adottato un’aiuola o un’area verde cerianese! Un ringraziamento speciale ai presenti, ma anche a coloro che non hanno potuto partecipare alla serata di ieri: grazie per tutto quello che fate per Ceriano Laghetto” rimarcano dal Carroccio.