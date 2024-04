LAZZATE – “Congratulazioni al nostro Julius Cattaneo degli Esordienti 2011 che in questi giorni di festa ha avuto il piacere e l’onore di essere convocato e di disputare il Torneo Internazionale Città di Montecatini con la maglia dell’Atalanta”. Così i dirigenti dell’Ardor Lazzate, che sottolineano il traguardo raggiunto dal giovane gialloblù.

Il torneo di Montecatini è una manifestazione a cui hanno preso parte in passato club del calibro di Roma, Torino, Pisa, Lucchese e tanti altri, a cui si aggiungono squadre estere degne di nota come l’ungherese Ferencvaros e la croata Lokomotiv Zagabria. “Un’emozione enorme per Juli, nostro tesserato fin dall’inizio della sua attività sportiva, oltre che una grandissima soddisfazione per il giovane calciatore e per tutta Ardor Lazzate. Per lui non è la prima volta in maglia nerazzurra, anzi: già da qualche mese sta svolgendo con frequenza allenamenti e partite a Zingonia, base dell’Atalanta, con i pari età atalantini” rilevano dall’Ardor.

