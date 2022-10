x x

CERIANO LAGHETTO – La sezione della Lega di Ceriano Laghetto ha eletto il suo segretario e il nuovo direttivo. “Al nuovo segretario Giuseppe Radaelli e ai membri del firettivo Claudio Brenna, Dante Cattaneo, Antonella Imperato, Daniel Micheli, Matteo Moltrasio e Paola Quarti i migliori auguri di buon lavoro! – si legge in una nota sezionale – Un ringraziamento speciale al referente provinciale Andrea Villa che ha presieduto il congresso e a tutti i militanti cerianesi presenti”. All’appuntamento c’era anche il sindaco, Roberto Crippa, esponente leghista cerianese.

(foto di gruppo alla sezione leghista di Ceriano Laghetto, al congresso per la nomina del nuovi direttivo e del segretario locale del Carroccio)

