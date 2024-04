Città

SARONNO – Maialino vietnamita a spasso alle porte della città; ora tutti lo cercano.

E’ approdata ieri al tribunale di Busto Arsizio la vicenda delle presunte mazzette all’obitorio di Saronno. Tutto è iniziato con l’indagine del Nucleo Operativo della Compagnia di Saronno a seguito di alcune segnalazioni giunte dalla direzione sanitaria dell’ospedale di Saronno nel novembre 2020 per a una somma di denaro ricevuta a titolo non meglio precisato da un addetto all’obitorio da parte di un impresario funebre.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Stava rientrando dal lavoro nell’ora di punta, intorno alle 17, quando le hanno rubato il telefono. L’evento è accaduto nel tardo pomeriggio in zona stazione centrale, ad una donna saronnese che, rientrando a casa dal lavoro, si è resa conto di non avere più il telefono aziendale e di essere stata vittima di uno scippo. Lo smartphone in questione è un Samsung A52 nero.

I conducenti delle due vetture che ha urtato e danneggiato sono illesi e quindi ha evitato l’accusa penale di omissione di soccorso ma dovrà rifondere i danni e soprattutto sarà sanzionata per non essersi fermata per lo scambio dei dati.

04042024