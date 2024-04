Sport

CARONNO PERTUSELLA – Dopo la vittoria del derby con l’Fbc Saronno e le due settimane di riposo per Pasqua, la Caronnese nel pomeriggio di ieri 6 aprile è tornata in campo con la Castanese allo stadio comunale di Caronno Pertusella per disputare la 29° giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia.

Nel primo tempo i padroni di casa partono subito fortissimo creando sin dai primi secondi di gioco delle azioni pericolose che, però, non portano al goal del vantaggio vista anche la bravura degli ospiti nella chiusura degli spazi di gioco nella propria metà campo. Nonostante le numerose azioni dei padroni di casa, è la Castanese a sbloccare il risultato con il goal di Stiso al 35′ arrivato grazie ad un clamoroso errore difensivo del terzino rossoblu Napoli che sulla pressione avversaria regala la sfera all’autore dell’assist Raimondi. Nella ripresa la partita non cambia volto con la Caronnese che continua a cercare il goal del pareggio non riuscendo, però, a creare azioni offensive concrete nonostante il costante possesso palla.

La Caronnese, dunque, trova una sconfitta di misura in una partita importante rendendo così più complicato l’obbiettivo play-off. Risultato, invece, molto positivo per la Castanese che porta a casa tre punti con i quali piò uscire momentaneamente dalla zona play-out. Dopo la partita di ieri la Caronnese resta al settimo posto del girone con 46 punti mentre la Castanese sale in dodicesima posizione a quota 33, importante per entrambi sarà il recupero di mercoledì nel quale la squadra di Caronno Pertusella si sfiderà con la Sestese, diretta concorrente della Castanese per la lotta salvezza.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

SC CARONNESE – CASTANESE 0-1

Sc CARONNESE: Paloschi, Dilernia, Napoli, Santagostino Bietti, Puka, Morlandi, Ngounga Opat, Zibert, Migliavacca, Corno, Mathieu. A disposizione: Quintiero, Zoppi, Galletti, Reina, Bonsi, Birolino, Brugnone, Cerreto, Brignoli. All: Gatti.

CASTANESE: Menegon, Lazzar Mihai, Caputo, Parini, Pescara Montesino, Rabuffi, Raimondi, Oliviero, Salom, Stiso, Veroni. A disposizione: Catizzone, Curatolo, Catizzone, casagrande, Chiloti, Femmino, Garavaglia. All: Garavaglia.