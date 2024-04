Comasco

COMO – SARONNO – Mattinata di passione per i viaggiatori che stamattina erano diretti alla stazione di Como dove il maltempo ha creato non pochi problemi alla circolazione ferroviaria. Diversi i casi di rami finiti sui cavi dell’alimentazione a causa del forte vento ma il problema più rilevante potrebbe essere stata causata da un incidente. Alle 10.20 i vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio sono stati attivati per un treno Trenord fermo fra tra le fermate di Como Camerlata e Como Lago impossibilitato a continuare la corsa per assenza di alimentazione.

Secondo quanto comunicato ai viaggiatori i cavi dell’alimentazione sono stati danneggiati quando una vettura ha tranciato la sbarra del passaggio a livello. A bordo del convoglio erano presente 300 persone che sono rimasti bloccate per un’ora. Alle 11,20 è stato deciso di portare il convoglio alla stazione Borghi per fare scendere i passeggeri. Problemi anche per i viaggiatori, tra cui alcuni saronnesi, a bordo del treno successivo che hanno dovuto proseguire con gli autobus.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti