Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Divorzio, a tre giornate dalla fine della stagione, fra la Caronnese e mister Roberto Gatti.

Lo ha comunicato il club rossoblù, questa sera:

La società Sc Caronnese – a seguito della comunicazione di mister Roberto Gatti di non voler proseguire la prossima stagione con la conduzione tecnica della prima squadra, capendo probabilmente anche il momento delicato all’interno del gruppo squadra – ha deciso nel rispetto della decisione dell’allenatore anche in prospettiva futura, di non proseguire sin da subito con Mister Gatti per poter meglio programmare la prossima stagione.

Ringraziamo il mister per la professionalità ed il cuore fin qui profuso per i colori rossoblu e affidiamo la panchina a mister Michele Ferri, ringraziandolo per la disponibilità per aver accettato un incarico così delicato con il massimo entusiasmo.

La Caronnese è reduce da tre sconfitte consecutive che hanno allontanato, forse definitivamente, la zona playoff.

Classifica: Oltrepò 66 punti, Pavia e Magenta 57, Ardor Lazzate 56, Solbiatese e Fc Milanese 53, Calvairate 51, Casteggio 48, Base 96 Seveso e Caronnese 46, Fbc Saronno 44, Sestese 37, Castanese e Accademia pavese 33, Vergiatese 30, Verbano 27, Meda 25, Accademia Vittuone 5.

(foto: mister Roberto Gatti)

15042024

Commenti