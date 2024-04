Cronaca

GERENZANO – Baby gang in azione a Gerenzano: un ragazzino è stato malmenato da coetanei nei pressi della stazione di Gerenzano-Turate di Ferrovienord, perchè volevano derubarlo. Il movimentato episodio si è verificato in via Assisi lo scorso fine settimana, attorno alle 22. Il giovane stava andando a casa quando è stato avvicinato da tre ragazzi a volto coperto, avevano tirato su il cappuccio delle loro felpe per non farsi riconoscere; uno era in bici e gli altri a piedi. Lo hanno fermato, non c’era nessuno in giro. Hanno fatto cadere a terra la loro vittima e hanno iniziato a dare pugni e calci, volevano soldi che perà il malcapitato non aveva.

Il ragazzino preso di mira ha tirato il suo telefonino contro di loro, questo li ha presi di sorpresa e così ha avuto il tempo di scappare e rientrare nella propria abitazione, dove ha raccontato tutto ai famigliari; è stata presentata denuncia contro ignoti. Il ragazzino, a causa dell’aggressione, per fortuna ha riportato solo lievi contusioni.

17042024