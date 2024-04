Città

SARONNO – È partito il conto alla rovescia per l’apertura dello Spray Park realizzato dalla Saronno Servizi nella vasca esterna dell’impianto di via Miola. Da gennaio di quest’anno, la vasca può essere usata tutto l’anno grazie al riuscitissimo progetto di copertura con un pallone pressostatico. Così, Saronno Servizi, visto il successo della proposta tra gli utenti e gli appassionati di tutte le età, ha deciso di arricchire l’impianto di una novità che sarà a disposizione dei più piccoli sia in versione estiva sia in versione invernale.

Nelle ultime settimane, è stata realizzata, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza ma anche della riduzione al minimo dell’uso di risorse dall’acqua al calore, una nuova area gioco con archi colorati che vaporizzando piccoli e grandi getti d’acqua creano uno spassoso tunnel e simpatici personaggi multicolori che lanciano e spruzzano acqua.

Il debutto sarà domenica 21 aprile per una mattinata di gioco, socialità e divertimento. Dalle 10 alle 12,30, il nuovo spray park sarà a disposizione dei bambini con un ingresso promozionale a 5 euro per gli iscritti Ssd. Tariffa che sarà disponibile anche per le prossime aperture fino al 30 maggio.

Per scoprire subito lo Spray Park è necessario prenotarsi alla reception della piscina, visto che sarà proposta una speciale animazione.

Tunnel e archi d’acqua: ecco le prime immagini dello spray park della piscina di Saronno

