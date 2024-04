Eventi

SARONNO – Una serata per dare voce alle imprese quella in arrivo a Saronno, ospitata nella splendida cornice di Villa Gianetti (via Roma, 20) venerdì 19 aprile dalle 18 alle 20.

L’incontro avrà uno scopo prevalentemente informativo e, per tale obiettivo, parteciperanno all’evento insigni imprenditori del territorio, tra cui un dirigente della Leonardo Spa, un dirigente dell’impresa Tenova Spa, un dirigente della celebre casa di moda Missoni e Giorgio Binda, componente della giunta nazionale di Confapi e imprenditore di Blend It Srl. Gli esperti saranno intervistati per illustrare al pubblico le prospettive offerte dalle nuove professioni presenti all’interno delle loro aziende, frutto di una stretta collaborazione con la formazione del sistema Its (istituti tecnici superiori).

Tra le personalità di spicco intervistate ci saranno anche Angelo Candiani, presidente della fondazione Mobilita, e Monica Zonca, dirigente dell’Itis Riva di Saronno, che forniranno una panoramica sulle figure professionali degli Its (in particolare quelle delle cinque fondazioni della provincia di Varese), e sulle opportunità che il mercato del lavoro offre a livello locale e nazionale.

Al termine dell’incontro sarà offerto un rinfresco, durante il quale i presenti avranno l’occasione di interagire con i relatori e approfondire ulteriormente i temi trattati. Per partecipare all’evento è necessario prenotare il posto tramite il Qr code presente sulla locandina.

(foto d’archivio)

