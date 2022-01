x x

SARONNO – L’altro giorno nell’incontro in Comune fra Giunta civica, col sindaco Augusto Airoldi, e la rappresentanza di Confartigianato, si è parlato anche di nuove prospettive scolastiche per Saronno, che conta già una popolazione studentesca di 12 mila giovcani. “Confartigianato ha apprezzato e sposato la visione pragmatica della nostra Amministrazione – rileva l’assessore comunale alle Attività produttive, Domenico D’Amato – e abbiamo condiviso molto operativamente in questa direzione anche già due progettualità concrete. In primo luogo quella per la realizzazione del primo Its di Saronno con una specializzazione su meccatronica e chimica, sul quale abbiamo già in corso anche un percorso con la Fondazione Rizzoli e altri in preparazione”.

In secondo luogo, prosegue l’assessore, “abbiamo condiviso la possibilità di affrontare insieme la candidatura per un bando regionale proprio indirizzato a progetti di attrattività territoriale, sostegno occupazionale e competitività delle imprese”.

(foto di copertina, studenti in viale Santuario; sopra l’assessore comunale alle Attività produttive, Domenico D’Amato)

