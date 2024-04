Città

SARONNO – Si concludono questo sabato, 20 aprile gli eventi di Futurinclusion. Dopo “Step by step”, che ha proposto una rilassante camminata al Parco del Lura, “Stile libero per noi” con il gruppo di nuoto in piscina a Saronno e dopo la visione di “Trolls 3” durante l’iniziativa “Cinema Time” al Silvio Pellico, l’ultimo appuntamento si intitola “Social night”.

“Social Night”, che si terrà in via Torricelli, sarà una serata in cui ci sarà musica dal vivo e buon cibo, per chiudere in compagnia una rassegna di iniziative che hanno riscosso un grande successo, sensibilizzando i partecipanti sul tema dell’inclusione.

Per prenotazioni: 3338681966 o inviare una mail (sia per prenotare che per chiedere informazioni) a [email protected]

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti