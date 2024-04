Comasco

ROVELLASCA – “La “moda” di TikTok di mettere il sapone liquido nelle fontane ha colpito anche Rovellasca. L’effetto neve costerà una denuncia agli autori inquadrati dalle telecamere ed una bella sanzione, ma questa mattina, quando con i carabinieri verificavo l’accaduto, mi ponevo una riflessione”. A parlare è il sindaco del paese, Sergio Zauli.

Dice Zauli: “Certo che se ormai i ragazzi, alcuni minorenni, passano la serata a bere ed a buttare sapone in una fontana qualche domanda ce la dobbiamo porre. Ce la dobbiamo porre tutti, non solo il sindaco, perché vuol dire che mancano valori e questo vuol dire che le famiglie, le Istituzioni, la scuola, non hanno saputo trasmetterli… Nella settimana del 25 aprile forse è il caso che facciamo tutti una riflessione sui valori, se li abbiamo, in cui credere e che vogliamo trasmettere”.

(foto: la fontana di Rovellasca è stata riempita di sapone, nella notte fra sabato e domenica)

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

21042024