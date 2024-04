Città

CERIANO LAGHETTO – “La lista civica SiAmoCeriano sostenuta da Forza Italia Ceriano – Gruppo Amici per Ceriano – Noi moderati è lieta di annunciare la candidatura di Antonio Magnani al ruolo di sindaco per la nostra comunità. Con una profonda dedizione alla crescita e al benessere della città, Magnani porta con sé un bagaglio di esperienza e una visione innovativa per il futuro di Ceriano Laghetto”.

Inizia così la nota con cui si annuncia il secondo candidato sindaco per le elezioni amministrative del 8 e 9 giugno.

“Antonio Magnani, con una lunga storia di servizio nella comunità, si propone come il candidato ideale per guidare Ceriano Laghetto verso un futuro brillante e sostenibile. La sua candidatura si basa su una squadra e un solido impegno per affrontare le sfide attuali e costruire un ambiente dove tutti gli abitanti possano prosperare”

Tra i principali punti del programma di Magnani vi sono:

– Sviluppo economico e occupazionale: Promuovere l’attrattività del territorio per nuovi investimenti e la creazione di posti di lavoro sostenibili.

– Trasparenza e partecipazione: Favorire una gestione amministrativa trasparente e coinvolgere attivamente i cittadini nelle decisioni che riguardano la città.

– Sostenibilità ambientale: Adottare politiche e progetti mirati a preservare e valorizzare il patrimonio naturale di Ceriano Laghetto.

– Crescita culturale e sociale: Promuovere eventi e iniziative che stimolino la cultura, lo sport e il senso di comunità tra i cittadini.

“La mia candidatura è motivata da un profondo amore per Ceriano Laghetto e dalla volontà di vedere il paese a crescere e prosperare – afferma Antonio Magnani – Mi impegno a lavorare instancabilmente per garantire un futuro migliore per tutti i nostri concittadini, basato su valori di integrità, impegno e inclusione.”

Per ulteriori informazioni e contatti [email protected]. Per un contatto diretto con il candidato Sindaco 3484408381

