Comasco

ROVELLASCA – L’annuncio è arrivato davanti al cantiere della nuova piazza che sarà intitolata a Giovanni Paolo II: Sergio Zauli sindaco in carica si ricandidata per un nuovo mandato.

“Sarò il candidato del centrodestra sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia – spiega il primo cittadino – questi cinque anni sono stati molto complicati per il Covid. Abbiamo fatto tanti interventi ed opere: ce ne sono ancora alcuni da ultimare ed è giusto che mi rimetta in gioco per la mia comunità”.

Quella di Zauli è la prima candidatura ad essere annunciata per la tornata elettorale del prossimo 8 e 9 giugno

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti