CASTIGLIONE OLONA – Per lavori di riqualificazione di “Casa Scurati” oggi, lunedì 22 aprile, sarà vietato il traffico e la sosta in via Giuseppe Mazzini, nel tratto compreso tra via Lucioni e piazza Garibaldi, dalle 7 alle 12, o comunque fino al termine dei lavori. Lo comunicano i responsabili dell’Amministrazione comunale castiglionese.