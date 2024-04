LAVORI PUBBLICI

-in corso di completamento la progettazione esecutiva della nuova pista ciclabile di via Varese (bando vinto della Provincia di Varese 1 mil. Di euro)

-completate le nuove piste ciclabili “via ROMA 2” e Via Milano (messa a norma del sottopasso ciclabile)

-interventi eseguiti per 129 mila euro sull’abbattimento delle barriere architettoniche e sistemazione percorsi pedonali in pietra nel centro storico

– eseguiti interventi sulle strade (via Volta, Caduti, Marconi, Pozzo, Milano , Roma, Busnelli) sia asfaltature, sia messa in sicurezza buche con il “cassone termico”, Via Caronni intervento programmato da eseguire; eseguiti interventi sui marciapiedi: via Volta, Pozzo, Vergani, Fiume, finanziati e da eseguire interventi sui marciapiedi di via Miola (tratto verso via Parini), via Carlo Porta;

-eseguiti interventi di asfaltature (vie Torricelli e Da Vinci) con risorse da “bonus asfalti”

-assegnato accordo quadro da 5 milioni di euro per gestire in modo organico, razionale e più efficace manutenzioni stradali, marciapiedi, stabili comunali: ciò che prima veniva manutenuto ricorrendo a molti piccoli appalti (con carico di lavoro amministrativo conseguente) ora verrà gestito centralmente con un’unica regia con evidenti recuperi di efficacia ed efficienza non dovendo più lavorare con uno “spezzatino” composto da diverse ditte da coordinare. Sottolineo come queste risorse si siano rese necessarie a causa di mancate manutenzioni protrattasi per molti anni…

-nuova sede Guardia di Finanza

-interventi di manutenzione programmata e correttiva su diversi plessi scolastici della Città

-Nido Candia: I lavori sono stati avviati con verbale in data 14.07.2023 e risultano in avanzata fase di esecuzione, l’ultimazione è prevista in tempo utile per effettuare il trasloco degli arredi e garantire la ripartenza dell’attività di asilo nido a partire da fine agosto-inizio settembre 2024.