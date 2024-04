ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Tutto pronto a Caronno Pertusella per il 79° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. La festa del 25 aprile si aprirà con il ritrovo alla baita degli Alpini di via Pola alle 8 e si chiuderà con un corteo per le vie cittadine al quale parteciperanno il sindaco Marco Giudici, i rappresentanti dell’amministrazione comunale e i rappresentanti delle associazioni tra cui Anpi e Avis oltre che la cittadinanza invitata a partecipare ed esporre il tricolore lungo il percorso.

Al ritrovo delle 8 alla baita degli Alpini segue la Santa Messa delle 8 e mezza nella chiesa Santa Margherita dopo la quale inizierà il corteo in cui il sindaco e la cittadinanza, accompagnati da alcuni rappresentanti dell’Amministrazione comunale e dalle rappresentanze delle associazioni del gruppo Alpini, Anpi, Avis, Croce Azzurra, Protezione Civile, carabinieri, Pro Loco, Auser e polizia locale, passeranno da piazza San Rocco “Carlo Borroni”, parco Salvo D’Acquisto, viale 5 Giornate, cimitero di Caronno, parco della Resistenza, cimitero di Pertusella per poi arrivare in piazza Sandro Pertini dove saranno deposti dei fiori alle lapidi in ricordo dei caduti.

Dopo la deposizione di una corona di fiori in piazza Pertini e nel monumento ai caduti di Bariola, il corteo ripartirà alle 10 e 15 dalla Rsa Casa Cova di via Trieste con l’esecuzione di un brano musicale dell’accademia e del corpo musicale Concordia Santa Cecilia dopo il quale si passerà per piazza Vittorio Veneto dove il presidente dell’Anpi di Caronno Pertusella Massimiliano Caselli interverrà. Dopo di che, il corteo prosegue per via Quattro Novembre, via Damiano Chiesa, viale Italia per poi arrivare in piazza Aldo Moro dove l’anniversario della Liberazione dal nazifascismo si concluderà con la lettura di alcuni brani da parte degli studenti dell’Ics Alcide De Gasperi e l’intervento del sindaco Giudici.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti