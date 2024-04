Cronaca

SARONNO – E’ stato necessario l’intervento del carroattrezzi per rimuovere l’utilitaria che lunedì 23 aprile è stato protagonista di un incidente stradale in via Miola.

E’ successo poco dopo le 19 quando una 20enne ha perso il controllo della propria auto. Le cause non sono ancora state rese note: la strada scivolosa per la pioggia, un attivo di distrazione o magari un malore. La certezza è che è finita sull’aiuola spartitraffico. Illesa la conducente è intervenuta la polizia locale per rilevare l’incidente e regolare la circolazione durante le operazione di recupero della Panda incastrata.

(foto archivio)

