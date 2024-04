Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota relativa al rendiconto 2023, approvato venerdì 20 aprile, e firmata da Andrea Picozzi, Roberta Castiglioni e Mattia Cattaneo.

“Il rendiconto della gestione 2023, approvato durante il consiglio comunale di venerdì 19 aprile, traduce in numeri quanto l’amministrazione ha realizzato nel corso dell’anno passato. Si tratta di un bilancio veramente importante, dal valore complessivo record di oltre 74 milioni di euro, che non abbiamo avuto alcun dubbio ad approvare e che dimostra quanto lavoro si sia fatto e si stia facendo. Vorremmo far sapere ai cittadini saronnesi come si sono spesi i loro soldi nel 2023.

Le “missioni” che hanno visto aumentare in modo più significativo il budget dedicato, rispetto all’inizio dell’insediamento di questa amministrazione, sono istruzione e diritto allo studio, ai quali si è destinato il 26% di risorse in più, politiche sociali e famiglia che hanno visto raddoppiati gli sforzi economici, infine i fondi per politiche giovanili, sport e tempo libero sono stati moltiplicati 7 volte. In termini assoluti, se si accorpano le voci del bilancio nelle varie categorie, si capiscono le priorità dell’amministrazione. In ordine di spesa troviamo: 1. le politiche sociali ricevono più di 13M€, 2. la sostenibilità 6M€, 3. l’istruzione 4M€, 4. giovani e sport 2M€, 5. la cultura 2M€ e 6. la sicurezza 2M€.

Non possiamo non parlare dei tanti cantieri per opere pubbliche disseminati in città. Durante il consiglio comunale è stata proiettata una pianta di Saronno con l’individuazione di 25 cantieri per la riqualificazione di edifici o spazi pubblici, per la manutenzione straordinaria di scuole e per le asfaltature di varie vie. In molti casi si tratta di opere finanziate con bandi regionali o con il Pnrr, portati a casa grazie all’intenso sforzo dell’amministrazione e degli uffici comunali. Ribadiamo, però, che vincere un bando è un conto, spendere efficientemente i soldi ricevuti è un’altra storia. E’ qui che l’attività di amministrazione e uffici sta facendo la differenza perchè il rigoroso rispetto dei cronoprogrammi e delle prescrizioni dei bandi sta confermando uno dopo l’altro tutti i contributi ricevuti. Molte amministrazioni si stanno, viceversa, trovando in grande difficoltà nello spendere i soldi ottenuti. Ricordiamo gli interventi di riqualificazione del quartiere Matteotti già conclusi: la pedonalizzazione di via Amendola, cuore del quartiere, il nuovo Skate Park, l’assegnazione alla società sportiva Corrias dell’edificio X4, punto di riferimento per attività ludiche, sportive ed educative, la sistemazione della scuola San Giovanni Bosco per permettere di non interrompere il servizio durante i lavori di ristrutturazione dell’asilo nido Candia. Si sta procedendo inoltre con la progettazione per la ristrutturazione degli immobili comunali da destinare a persone con disabilità e con marginalità sociale. Si stanno riqualificando 5 strutture sportive e 2 spazi pubblici da poter utilizzare per eventi culturali e di socializzazione: piazza Libertà e il parco dell’ex-Seminario. Nel 2023 si sono completati gli interventi riguardanti lo spazio giochi inclusivo in via Cesati, di fianco al Comune, la manutenzione straordinaria del sottopasso di via Milano, che ha reso molto più comodo il superamento della sede ferroviaria, la riqualificazione della Sala Nevera presso Casa Morandi, spazio destinato a mostre e conferenze. In dirittura d’arrivo ci sono: l’asilo nido Candia, completamente riqualificato, lo spazio giovani in via Benetti, luogo che potrà innescare processi di crescita, associazionismo, civismo giovanile, il cortile di Palazzo Visconti che finalmente potrà rivivere ed ospitare la rassegna del cinema “Sotto le Stelle” ed altri eventi.

Stanno per essere assegnati i lavori per la costruzione della nuova scuola Rodari, un progetto finanziato da bando regionale “Spazio alla scuola”, conto termico e mezzi​ propri. Anche in questo caso l’intensa attività degli uffici e dell’assessorato ai lavori pubblici ha permesso di rispettare il cronoprogramma del bando.

Sono stati destinati 850.000 euro per eseguire opere di messa in sicurezza e ristrutturazione del teatro Giuditta Pasta e più di 300.000 euro per la nuova sede della Guardia di Finanza, oltre 200.000 euro per la bonifica della copertura in amianto del magazzino comunale di via Milano e realizzazione nuova copertura in lamiera. Gli eventi atmosferici estremi della scorsa estate hanno provocato gravi danni a molti

edifici scolastici: attraverso una urgente variazione di bilancio sono stati prontamente messi a disposizione 1.700.000 euro per poter garantire il regolare inizio dell’anno scolastico.

Le maggiori risorse messe a disposizione del settore cultura, ed il sapiente coordinamento dell’assessore e vice-sindaco Laura Succi, hanno permesso di sviluppare quanto si è seminato fin dall’insediamento di questa amministrazione, con l’obiettivo di creare attesa e aspettativa per appuntamenti ricorrenti, valorizzare le risorse della città, elevare il livello delle proposte per concretizzare un progetto di marketing territoriale che vede nella crescita della capacità attrattiva della città lo strumento per un nuovo sviluppo. Si sono organizzati molti eventi di piazza, in particolare durante l’estate e nel periodo natalizio, manifestazioni, concerti, appuntamenti enogastronomici con musica e spettacolo, il cinema sotto le Stelle e il Garden in Villa Gianetti. Sono stati organizzati anche gli eventi culturali propriamente detti: mostre, conferenze, concerti, festival della poesia e della filosofia, storia locale e valorizzazione del territorio, degli archivi, anniversari, eventi per l’infanzia, i progetti per i giovani della biblioteca, per ogni occasione si è data grande attenzione alla qualità di quanto si andava offrendo ai cittadini.

Si è creduto molto nel rilancio del teatro Giuditta Pasta, grazie all’affezione degli spettatori, all’importante azione di sostegno, agli investimenti fatti sulla struttura ma in particolare grazie al contributo della direzione artistica che ha costruito una stagione di grandissimo livello.

Con la fondamentale collaborazione con le associazioni e gli enti culturali della città, l’assessorato alla cultura ha potuto sostenere concretamente numerose proposte, per esempio quelle del Comitato per Sant’Antonio, gli eventi di Terra Mater, le numerose collaborazioni in occasione degli anniversari di Calvino, Manzoni, Don Milani, la preziosa collaborazione con Pro loco, nonché con le realtà scolastiche della città.

E’ importante sottolineare e far sapere ai Cittadini che per eseguire tutto quanto è stato descritto, e certamente non abbiamo elencato tutto, non è stato richiesto alcun mutuo.

Confermiamo, quindi, la nostra valutazione molto positiva sul bilancio e sull’operato di giunta e uffici, cui rinnoviamo il nostro ringraziamento per il grande lavoro svolto.”

(foto d’archivio scattata da Edio Bison)

