Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Forza Italia in merito al furto all’asilo nido “Piccoli Lords”. Nottetempo dalla struttura sono stati rubati giochi e dotazioni per i più piccoli.

Ecco il testo integrale

In ogni società civile il rispetto per i bambini e gli anziani è insegnato e dovuto ma purtroppo constatiamo che sempre più spesso ci troviamo a

vivere in una società che non rispetta neppure i più deboli e i più fragili. Quanto accaduto di recente in un asilo nido di Saronno è espressione non solo di tangibile povertà morale e insensibilità ma anche del massimo degrado in cui versa la nostra città e il centro cittadino.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Forza Italia esprime solidarietà all’asilo nido Piccoli Lords che qualche settimana fa ha subito un pesante furto nella sua struttura in corso Italia a Saronno.

Messi a conoscenza della vicenda siamo costernati perché nessuno a oggi avrebbe mai potuto immaginare quanto accaduto ai danni addirittura di un asilo in cui, forzate le serrature, è stata fatta razzia di tutti i giochi. Sono stati rubati anche i presìdi dedicati ai più piccoli, dalle sdraiette all’abbigliamento. L’asilo è stato privato di tutto. È accaduto nottetempo e la proprietà, dopo aver denunciato il fatto alle forze dell’ordine, ha poi chiuso la struttura per sanificare gli ambienti con il conseguente disagio per le famiglie.

È ormai evidente che il degrado in cui versa il centro, anche a causa dell’ampia zona Ztl in piazza De Gasperi, contribuisce a rendere la zona insicura e mal frequentata in quanto non più presidiata dal consueto passaggio di auto e persone che trovavano anche un modo per arrivare in centro e sostare. Saronno, ancora una volta, mostra i suoi lati peggiori e la desertificazione del centro, ormai terra di nessuno, è conseguenza di scelte ideologiche che lasciano l’amaro in bocca.

La Saronno attrattiva rimane solo nei sogni di questa amministrazione distante anni luce dai bisogni dei cittadini che fatica a riconoscere il malessere di chi vive la città e il diffuso senso di abbandono. Quanto accaduto è una sconfitta per quanti credono nel rispetto dei valori fondanti della nostra civiltà e nella sicurezza in città.