Città

SARONNO – Giovedì 18 febbraio è in programma una serata di approfondimento politico e di confronto con un dibattito incentrato sul nuovo libro di Marco Reguzzoni, presidente dei Repubblicani.

L’appuntamento è a Villa Gianetti a partire dalle ore 21. La serata è promossa dai Repubblicani e Forza Italia.

A moderare la serata, che proporrà una riflessione nella quale l’autore definirà contesto, criticità, prospettive e proposte di rilancio dell’economia e delle identità territoriali, contestualizzandole in una nuova Europa dei popoli, sarà Maria Assunta Miglino.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

“Questo libro – ha dichiarato Reguzzoni – è dedicato soprattutto ai giovani europei, che meritano senz’altro molto di più del futuro pensato per loro da banche e governi. Oggi, in un’UE inadeguata, esiste un ceto dominante che vuole toglierci identità e speranza. Il primo passo da compiere è comprendere il mondo in cui viviamo, in cui finanzieri e burocrati, approfittando della debolezza della politica, colpiscono la nostra forza economica, sociale e culturale. Bisogna fermare il decadimento della nostra civiltà passando dallo scontento alla gioia, attraverso la realizzazione di un vero federalismo in una nuova Europa”.

L’ingresso all’appuntamento è libero e gratuito.