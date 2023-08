x x

LONATE CEPPINO / SARONNO – Arrivato il camion delle consegne in ditta, è stato aperto il cassone e dentro sono stati trovati 11 immigrati: c’erano saliti senza che il camionista ne sapesse nulla, e non sapevano neppure dove si trovassero. Il singolare episodio si è verificato ieri mattina a Lonate Ceppino, il camion doveva consegnare materie plastiche in un’azienda del paese, appena è stato aperto il cassone telonato, ecco la sorpresa.

Sono stati immediatamente avvisati i carabinieri della Compagnia di Saronno, competenti per territorio, accorsi con le loro pattuglie: nel camion c’erano 11 persone, la maggior parte di loro ha detto di provenire dalla Costa d’Avorio, alcuni della Tunisia; sarebbero arrivati nel sud e poi in qualche modo sono risaliti sino in Lombardia. Di loro, una donna con figlio minorenne sono stati affidati ad un centro d’accoglienza della vicina Gallarate, tramite l’intervento dell’ufficio dei servizi sociali del Comune di Lonate Ceppino.

(foto archivio)

