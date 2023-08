Profughi nel cassone del camion, Astuti (Pd): “Fallimento politiche immigrazione”

x x

LONATE CEPPINO – “Ennesima gravissima prova del totale fallimento delle politiche del Governo”: il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti commenta così quanto accaduto a Lonate Ceppino, dove 11 migranti sono stati trovati nascosti in un camion al suo arrivo in un’azienda di materie plastiche.

”L’episodio – afferma Astuti- è gravissimo ed è l’ennesima testimonianza che questo Governo, al di là dei proclami, ha perso il controllo dei fenomeni migratori. Le sue politiche sono completamente fallimentari. Siamo completamente allo sbando. Non c’è un Piano nazionale di distribuzione e accoglienza diffusa, unica strada percorribile per gestire gli arrivi. Una politica folle, che sta portando la Lombardia all’emergenza. I Comuni sono lasciati soli ad affrontare problemi per i quali non dispongono delle risorse necessarie. Serve un cambio di passo. Quanto è accaduto a Lonate Ceppino non si deve ripetere”.

