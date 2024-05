Eventi

SARONNO – Ultimo giorno per prenotarsi alla cena recitata: un misto di spettacolo e degustazione nello scenario del cortile di Casa Morandi. Si chiama “Menù” lo spettacolo teatrale della compagnia “Dietro le quinte”, una cena recitata, organizzata nel cortile di Casa Morandi in viale Santuario 2. L’evento, fissato per lunedì 20 maggio alle 19.30, è ideato e diretto da Franco Belli con l’aiuto regista Antonio Saracino: si tratta di una cena recitata, accompagnata dalla recitazioni di brevi prose e poesie dedicate al cibo, con accompagnamento musicale. L’evento, patrocinato dal comune di Saronno, è inserito all’interno della manifestazione “Mani nel piatto”.

La prenotazione per partecipare all’evento è obbligatoria: sarà possibile prenotare il proprio posto fino a domani, 15 maggio. E’ inoltre richiesto un contributo di 25 euro a persona. Per prenotare il proprio posto alla manifestazione, avere informazioni sul pagamento e sull’evento, è possibile scrivere una mail all’indirizzo [email protected]

In caso di maltempo l’evento sarà spostato in Sala Nevera.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti