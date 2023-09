x x

SARONNO – Saronno ospiterà gli ultimi tre incontri della manifestazione, che vedranno la partecipazione di alcuni noti intellettuali italiani, tra cui Gabriella Greison.



La Festa della Filosofia 2023

La Festa della Filosofia, organizzata da Associazione Nonsolosophia-AlboVersorio Edizioni, è una rassegna che realizza un programma ricco di eventi itineranti, che vedono la partecipazione libera di un vasto pubblico e l’intervento di alcuni tra i più noti intellettuali e filosofi italiani. La nuova edizione della rassegna filosofica, dedicata al tema generale “La bellezza salverà il mondo?”, che si è svolta per tutto il periodo estivo, coinvolgendo diversi comuni tra il nord-ovest milanese, il varesotto e la Brianza, si chiuderà con tre eventi a Saronno, dopo aver già ospitato a giugno il ciclo di incontri “La parola ai giovani: visioni del mondo”, ideato per l’intervento dei giovani studiosi, con la collaborazione dell’Associazione saronnese “L’isola che non c’è”.



Gli incontri in programma a Saronno

La rassegna filosofica si concluderà venerdì 6 ottobre 2023, alle 20:45 al teatro Giuditta Pasta, con la partecipazione di Gabriella Greison, che metterà in scena il monologo “Einstein & me”. Fisica, autrice di numerosi best-seller, regista e attrice teatrale, Gabriella Greison collabora con alcune testate giornalistiche nazionali ed è inoltre nota al pubblico radiofonico e televisivo per aver partecipato a diversi programmi di divulgazione scientifica.



L’evento sarà preceduto da altri due incontri, che ospiteranno alcuni tra i più importanti intellettuali e filosofi italiani. Venerdì 22 settembre 2023, alle ore 20:45, all’Auditorium Aldo Moro, si terrà un incontro sul tema “Comunicare la bellezza”, con i relatori Giulio Facchetti, noto linguista e glottologo, nonché Professore Ordinario di Linguistica e Semiotica all’Università degli Studi dell’Insubria di Varese-Como, e Alessandra Vicentini, Professoressa di Lingua inglese al medesimo Ateneo, le cui attività di ricerca approfondiscono i temi delle fake news e della comunicazione mediatica.

Il secondo simposio, che si terrà venerdì 29 settembre 2023, alle ore 20:45, presso l’Auditorium Aldo Moro, sarà dedicato al tema “L’idea di mondo nella filosofia del Novecento” e vedrà dialogare tre filosofi: Vincenzo Costa, Professore Ordinario alla Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e studioso del pensiero filosofico contemporaneo, Alfredo Marini, già Professore presso diverse Università italiane, nonché esperto della storia della filosofia tedesca, ed Erasmo Silvio Storace, Professore di Filosofia politica presso l’Università degli Studi dell’Insubria di Varese-Como.



L’ingresso a tutti gli eventi è libero e gratuito, fino a esaurimento posti. Per informazioni sul programma, consultare il sito: www.festadellafilosofia.it

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione