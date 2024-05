Groane

SOLARO – Questo weekend sarà all’insegna della natura. Anche quest’anno la metà di maggio coincide nel nostro Parco delle Groane e della Brughiera Briantea con il Bioblitz, l’evento di Citizen Science di Regione Lombardia con il supporto di Area Parchi, il Parco Regionale Oglio Sud e la Riserva Naturale Le Bine.

Si tratta della nona edizione dell’evento che coinvolge il 17-18-19 maggio Parchi Regionali, Riserve Naturali e Plis. Ogni anno viene individuato un tema; per l’edizione 2024 è il censimento delle farfalle in collaborazione con il gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Torino. Mentre in collaborazione con l’Università degli Studi di Pisa verrà messa in atto il biomonitoraggio dell’ozono.

Il primo appuntamento sarà venerdì 17 maggio alle 21 per “Lucciole e avifauna notturna”. Ritrovo alla Riserva Naturale Fontana del Guercio con possibilità di parcheggio in via XXV Aprile, 8 Carugo (Como).

Sabato 18 maggio appuntamento doppio all’Oasi Lipu di Cesano Maderno (Monza e Brianza) in via don Luigi Orione, 43. Alle 7.30 il censimento dell’avifauna e alle 14.30 il censimento delle farfalle. Per prenotazioni inviare una mail a [email protected].

Domenica 19 il gran finale alle 10 e alle 15 sempre al Centro Parco Polveriera. Previste le osservazioni di “Flora e Funghi”, “Api e impollinatori”, “Farfalle”, “Macro invertebrati del suolo”, “Anfibi e rettili”. Tutti gli eventi sono a numero chiuso.

Come partecipare a Bioblitz

Scarica gratuitamente sul tuo smartphone l’app iNaturalist, utile per tutti gli appassionati di natura che vogliono condividere le proprie osservazioni relative alla flora e alla fauna. Crea il tuo profilo. Segui il tutorial per l’uso della applicazione. Aderisci al progetto “Bioblitz Lombardia 2024“. Partecipa ad una delle attività organizzate dalle Aree Protette di Lombardia. Scatta una fotografia alla biodiversità attorno a te e caricala sull’applicazione INaturalist all’interno del progetto Bioblitz Lombardia 2024.

Link per le iscrizioni.

Per maggiori informazioni: 02.96981429 o [email protected]

