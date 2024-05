Eventi

SARONNO – Studenti in marcia per la legalità: è questa l’iniziativa organizzata dal comune di Saronno, in occasione del trentaduesimo anniversario dalla strage di Capaci.

Si tratta della “marcia della legalità”, che coinvolge gli studenti del liceo Stefano Maria Legnani, gli studenti del liceo Gian Battista Grassi, il presidio Rita Atria, associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli di Milano. Tutti in marcia, con appuntamento in piazza Santuario giovedì 23 maggio alle 9, in direzione piazza Mercato, dove il corteo si fermerà.

L’evento vuole mirare all’educazione e all’informazione degli studenti circa l’importanza del ricordo delle vittime della mafia, scegliendo il 23 maggio come data simbolo, nonché ad una attività di sensibilizzazione al concetto di legalità e ai suoi valori fondanti.

(foto archivio: una precedente edizione della marcia della legalità)

