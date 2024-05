Cronaca

SARONNO – Oltraggio e violenza a pubblico ufficiale sono le accuse a cui dovranno rispondere ai due ucraini, madre e figlio, protagonisti di un movimentato episodio avvenuto nel pomeriggio di sabato scorso.

E’ successo in via Novara dove nel tardo pomeriggio la 49enne e il 32enne, che secondo le ricostruzioni avevano alzato un po’ troppo il gomito, sono stati protagonisti di una violenta discussione. Hanno iniziato a litigare nel parcheggio de la Rotonda e sono arrivati a lanciare dei sacchetti di spazzatura in via Novara.

Così, allertati dagli automobilisti di passaggio, sono arrivati i carabinieri ma l’arrivo delle forze dell’ordine non ha calmato i due litiganti che hanno continuato ad aggredirsi. A fronte dei tentativi dei tutori dell’ordine di riportare la calma se la sono presa anche con militari. Ben presto però sono stati bloccati e divisi. Dopo un passaggio al pronto soccorso, per medicare le contusioni ed escoriazioni riportate con il lancio di oggetti e la lite iniziale, i due sono stati accompagnati in caserma per le pratiche burocratiche. Sono stati identificati e denunciati a piede libero.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti