ROVELLO PORRO- Domenica scorsa si è conclusa la fase a gironi del campionato di serie A con la bella sorpresa della doppia qualificazione di Rovello Sgavisc e Rovello Seran ai play-off a 4 squadre che si terranno a Saronno domenica 9 Giugno.

Si aggiunge a questo traguardo importantissimo, anche il percorso straordinario dei ragazzi del Rovello Thunder negli M14, qualificandosi ai playoff come primi in solitaria, trionfando in ogni gara della regular season.

Il comunicato del Rovello Tchoukball

Domenica 9 Giugno si terranno a Saronno i play-off dei campionati nazionali di tchoukball di serie A e M14; per entrambi i campionati hanno accesso le prime quattro classificate della regular season che si affronteranno in due partite ad eliminazione diretta (semifinali e finali).

La nostra società per la prima volta nella sua storia è riuscita a qualificare 2 squadre ai play-off di serie A, oltre ai campioni italiani ed europei in carica dei Rovello Sgavisc, infatti, i veterani del Rovello Seran hanno agguantato il pass per i play-off all’ultima giornata di regular season.

Le due semifinali saranno quindi:

10.00: Rovello Seran (4°) – Ferrara Monkeys (1°)

11.00: Saronno Castor (3°) – Rovello Sgavisc (2°)

Quanto agli M14 i nostri Rovello Thunder si sono qualificati come primi vincendo tutte le partite della regular season, a seguire si sono classificati Ferrara Pulcinuts, OSGB Caronno Pirates e Solaro Sonics (queste ultime due hanno avuto la meglio sulla seconda squadra di Rovello che, pur avendo lo stesso punteggio in classifica, è arrivata quinta a causa di una peggiore differenza punti negli scontri diretti).

Anche per ai play-off di serie B che si terranno il 25 e 26 Maggio a Ferrara sarà presente l’unica squadra rovellese (Rovello Legur) iscritta la campionato, dove incontrerà ai quarti di finale la squadra di Forlì.

Le finali sono ancora tutte da giocare ovviamente ma aver qualificato per le fasi finali la maggior parte degli 80 giocatori della società, è già di per sé un importante traguardo che si va ad aggiungere alla vittoria della European Winners’ Cup ad opera dei Rovello Sgavisc e del terzo posto conquistato dai Rovello Seran alla European Silver Cup.

(foto archivio: Rovello Sgavisc e nel testo: Rovello Seran e Rovello Thunder)