SOLARO – SARONNO – LIMBIATE – Ormai è una tradizione come quella del pellegrinaggio la calda accoglienza che i residente della Cascina Emanuela riservano ai pellegrini che partono da Limbiate per raggiungere il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno.

Ieri, sabato 27 maggio, intorno alle 6 dopo aver camminato dalle 4 i pellegrini sono arrivati a Cascina Emanuela dove hanno trovato un gruppo di residenti della frazione e due tavoli con tante brioche con the caldo e acqua. Un piccolo gesto di accoglienza apprezzatissimo dagli oltre 400 pellegrini che si sono fermati anche per un momento di preghiera. E’ stato anche allestito un piccolo altare con la statua della Madonna che non lascia mai la cascina.

Un gesto davvero apprezzato dagli organizzatori al punto che hanno già dato appuntamento per l’anno prossimo per la 31esima edizione del pellegrinaggio che quest’anno si è concluso con la messa con l’arcivescovo Mario Delpini.

