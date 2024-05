Sport

SARONNO – Sale la febbre della finalissima del campionato di Serie B Interregionale e anche la nostra testata, con tutti i suoi tifosi, vuole far sentire la propria vicinanza e sostegno all’Az Robur Basket Saronno.

Da oggi ilSaronno “veste” la maglia della Robur Basket per sostenere squadra e tifosi nella finale di serie b interregionale che vedrà la squadra saronnese reduce dalla vittoria contro Pavia affrontare Cecina.

Gara uno è in programma sabato 25 maggio al Palaronchi dove i biglietti sono già sold out venduti in poche ore. E gara 2 è prevista mercoledì 29 maggio.

“Dopo aver seguito la trionfale stagione dell’Az Robur e l’entusiasmante fase dei playoff – spiega la direttrice Sara Giudici – abbiamo deciso ancor più visibile lo spazio dedicato, anche grazie all’impegno del nostro collaboratore Gabriele Manno, alla Robur Basket”.

Da oggi l’ultima O del logo del Saronno sarà sostituita da un pallone da basket e nei giorni in cui si giocano le partite sul sito ci sarà “una special skin che vestirà ilSaronno dei colori e dell’entusiasmo della Robur”.

Per seguire tutte le notizie, le interviste e le curiosità sulla finale è disponibile il collegamento al tag Finale Robur 24

