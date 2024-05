Calcio

VENEGONO SUPERIORE – L’avventura si è conclusa in finale per la Under 17 elite della Varesina calcio, che ci ha provato fino all’ultimo. “Un percorso esaltante, formativo e pieno di emozioni per un gruppo ricco di tanti ragazzi sotto età. A mister Frontini, staff tecnico e giocatori il nostro più grande applauso” rimarcano i dirigenti del club calcistico di Venegono Superiore. La gara decisiva si è svolta domnenica scorsa al centro sportivo di Rozzano, conclusa 2-0 per i meneghini.

“Onore ai nostri avversari dell’ Alcione Milano, ai quali vanno i più rispettosi complimenti per i titoli conquistati con Under 15 e Under 17, merito di un lavoro importante e avversario vero e stimolante per tutta la stagione” dicono con sportività dalla Varesina.

(foto Varesina: la under 17 del club di Venegono Superiore)

23052024