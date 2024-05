ilSaronnese

CISLAGO – Sabato 25 e domenica 26 maggio, con un team di oltre sessanta volontari che lavoreranno ininterrottamente per tre giorni, l’associazione “Amici dell’infanzia” di Cislago si prepara nuovamente a tingere di blu il paese e a mettere ancora una volta al centro i bambini, con l’ormai tradizionale evento di fine maggio “Happiness, nel Paese dei Bimbi in Festa” in una speciale edizione hawaiana.

Spettacoli, giochi e tante attività per bambini e ragazzi saranno protagonisti della tradizionale kermesse di due giorni dedicata all’infanzia e alle famiglie, ambientata nell’area esterna della scuola dell’infanzia, in Piazza Toti 41 a Cislago, dove albergheranno colori, allegria, musica, ottimo cibo e divertimento assicurato per tutte le età.

Tra gli spettacoli in programma, tutti ad ingresso libero e gratuito, sabato 25 maggio, alle 17, andrà in scena Magic bubbles show spettacolo di clownerie e bolle di sapone e, a seguire, meravigliose scuture di palloncini.

Per i più grandicelli, sempre sabato, alle 21, live concert degli stoned brothers band, un grintoso gruppo di giovani musicisti che mantiene viva l’essenza dei più grandi successi Rock & Blues.

Domenica 26, alle 17.15, “dr. Passepartout – Anacardi circus Show di Magia e Giocoleria”: il Dr. Passepartout è un circense ciarlatano, che sa fare molte cose e ne millanta altre. Durante il suo spettacolo gli spettatori verranno trasformati in veri maghi, grazie a un fluido magico di sua invenzione.

I bambini della scuola dell’Infanzia saranno invece protagonisti assoluti, domenica 26 alle ore 15.30 in Piazza E. Toti.

Fino a domenica sera, Happiness ospiterà anche ottimo cibo, stand gastronomici e cocktail bar e, come sempre, regina incontrastata della festa sarà l’immancabile salamella.

Per tutte le informazioni sull’evento, seguire gli aggiornamenti pubblicati sulle pagine social degli Amici dell’Infanzia Cislago o telefonare al 349 0921774.