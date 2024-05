Cronaca

SARONNO – Sono stati alcuni automobilisti a chiedere, ieri pomeriggio alle 18, l’intervento della polizia locale alla rotonda tra viale Lombardia e via Piave.

Del resto non si aspettavano di certo di trovarsi davanti ad un bancale di mattoni in mezzo alla strada. Il materiale edile è stato perso da un camion di passaggio. Non si sa se il conducente si sia accorto della perdita di materiale oppure no ma la certezza che si è allontanato.

Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha subito predisposto un intervento di messa in sicurezza con il personale che ha accatastato i mattoni coprendoli con nastro bianco e rosso.

Ora si cercherà di chiarire l’accaduto cercando di risalire, tramite le telecamere dei varchi cittadini e della videosorveglianza, al mezzo e al conducente.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti