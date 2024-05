Cronaca

UBOLDO – Intervento dell’elisoccorso ieri sera ad Uboldo, per un incidente avvenuto alle 21.20 lungo la trafficata via Iv novembre nella zona all’incrocio con via Asiago. Si sono scontrate un’automobile ed una motiocicletta, ad avere bisogno di assistenza medica un uomo di 50 anni. Sul posto è accorsa una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, è arrivata l’auto-infermieristica ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno.

Ma la condizioni del cinquantenne sono apparse serie, tanto che la decisione è stata quella di richiedere anche il supporto dell’elisoccorso col suo personale medico specialistico: è arrivato un velivolo da Como. Una volta stabilizzato, il paziente attorno alle 22.30 sempre con l’elicottero è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese, al momento del ricovero è apparso in prognosi riservata.

I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi del sinistro, al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti e risalire ad eventuali responsabilità di quel che è successo.

(foto archivio)

