Cronaca

ORIGGIO – I mezzi di soccorso sono arrivati sul posto in pochi minuti ma per il 24enne al volante dell’auto non c’era ormai più nulla da fare. E’ morto nell’abitacolo della sua auto subito dopo l’impatto.

E’ il drammatico epilogo dell’incidente avvenuto ieri sera, giovedì 24 maggio, sulla carreggiata in direzione di Como all’altezza del bivio tra A8 e A9. Sulla dinamica dell’incidente, avvenuto poco prima delle 22, sono in corso le indagini dell’Ats Novate ma secondo alcuni testimoni la vettura del 24enne sarebbe finita contro un mezzo pesante in sosta sulla piazzola. L’ipotesi è che il conducente abbia perso il controllo del veicolo magari per un malore. Al momento non ci sono certezze e si attendono gli esiti delle indagini della polizia stradale e i risultati dell’autopsia sul corpo della vittima.

Ieri sera si sono mobilitati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno oltre all’automedica e all’ambulanza della Croce rossa di Lainate ma come detto è stato tutto vano. Per mettere in sicurezza la zona i vigili del fuoco hanno avuto bisogno anche di un’autogru.

guarda tutte le foto 6



Incidente mortale in A9: i soccorritori all’opera

