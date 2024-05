Città

SARONNO/SARONNESE – Un fine settimana ricco di eventi musicali in programma, declinati in varie forme e stile per soddisfare ogni gusto. Da non scordare il ritorno della storica “StraMatteotti” manifestazione non competitiva aperta a tutti.

Venerdì 24 maggio

SARONNO – Alle 21, alla chiesa di san Francesco, l’associazione Gruppo Calliope, con la collaborazione di Cantastorie, propone il concerto “Di canto dell’anima dedicato ad Alfredo”. Informazioni al numero 3474601050.

SARONNO – Alle 21, nella sede dell’associazione L’Isola che non c’è di via Biffi 5, “I muri parlano: graffiti e manifesti” proiezioni delle immagini di Edio Bison e Giuseppe Uboldi.

Sabato 25 e domenica 26 maggio

ROVELLASCA – Weekend Azzurro al centrale parco Burghé con mercatini, musica live, esibizione majorettes e dimostrazioni con la scuola di danza “Danza con Veronica” e “Karate Rovellasca”. Info e prenotazioni al numero 3385427844.

CISLAGO – Torna il tradizionale appuntamento con “Happiness”, nell’area esterna della scuola dell’infanzia Sacra Famiglia di piazza E. Toti, evento dedicato alle famiglie con un calendario ricco di iniziative per piccoli e grandi. Informazioni al sito internet www.comune.cislago.va.it.

SARONNO – Dalle 14, all’istituto Padre Monti in via Legnani, “Festa della Musica”: torna l’appuntamento annuale organizzata dell’Albero Musicale. Dettagli al sito internet www.alberomusicale.it.

Sabato 25 maggio

COGLIATE – Lungo le vie del centro storico torna la Festa dei Commercianti giunta alla sua sedicesima edizione con punti ristoro, mercatini, giochi, animazione e molto altro. Dettagli al sito internet www.comune.cogliate.mb.it.

SARONNO – Dalle 15 alle 21, nella sede di Villaggio SOS di via Garcia Lorca 9, festa “SOS rock”: musica dal vivo, laboratori creativi per i più piccoli, merenda e cena. L’ingresso è libero.

ORIGGIO – Dalle 21, in piazza XXV aprile, la Proloco organizza Silent Disco: una serata di musica e street food. Informazioni al sito internet www.comune.origgio.va.it.

Domenica 26 maggio

SARONNO – Torna la “StraMatteotti” manifestazione non competitiva aperta a tutti e giunta alla sua ventesima edizioni. Per informazioni e iscrizioni si può inviare un messaggio whatsapp al numero 3272814019.

LAINATE – Dalle 10, nella cornice storica di villa Litta, torna Wunder Mrkt con un format completamente rinnovato. Dettagli della manifestazione al sito internet www.comune.lainate.mi.it.

SARONNO – Dalle 10.30, all’Oratorio di via Legnani 1 (in foto), “Giornata multietnica” promossa da 4 Passi di Pace con danze, sessioni di Tai Chi, degustazioni di cibi multietnici e musica dal vivo. L’ingresso è libero, info all’email [email protected].

LIMBIATE – Dalle 10.30, con ritrovo in piazza Tobagi, il gruppo di associazioni Rete Limbiate e la parrocchia san Giorgio con il patrocinio del Comune organizzano la prima biciclettata per ricordare il compleanno di Luca Attanasio. L’adesione è libera e per informazioni si può consultare il sito internet www.comune.limbiate.mb.it.

