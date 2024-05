SARONNO – Sabato 25 maggio sarà “Running Day”, la manifestazione podistica competitiva giunta alla sua 17esima edizione organizzata da Running Saronno. Ospite d’eccezione sarà anche quest’anno Roberta Amadeo, campionessa di paraciclismo.

Il ritrovo per tutti gli atleti è in piazza Mercato: alle 12 è prevista l’apertura del villaggio e delle iscrizioni alla corsa, mentre il ritiro dei pettorali per la gara è previsto per le 14. Nel corso del tardo pomeriggio e della serata, invece, sono previste le partenze per le tre categorie: alle 18.30 i Tomorrow Runners, riservata a tutti i bambini delle scuole elementari che desiderano misurarsi con i propri compagni ed amici; alle 19.55 Handbike e, per terminare, alle 20,15 partirà la gara competitiva 10k Fidal. Le premiazioni e la chiusura della manifestazione è prevista per le 21.45.

Il numero massimo di partecipanti ammesso è di 300 atleti. Le iscrizioni, al costo di 18 euro per ogni atleta, verranno chiuse al raggiungimento del numero massimo ammesso. All’atto dell’iscrizione gli atleti dovranno comunicare il proprio tempo stagionale sui 10 km al fine di essere inseriti correttamente nella griglia di partenza.