iltra2

TRADATE – Ieri mattina i vigili del fuoco di Tradate sono intervenuti per il prosciugamento della sede dei canottieri di Varese: questo uno dei molti interventi eseguiti in ambito provinciale dai pompieri, per la nuova ondata di maltempo che ha caratterizzato gli ultimi giorni.

Intanto l’altro giorno il direttore regionale dei vigili del fuoco della Lombardia, Fabrizio Piccinini, e il direttore regionale del Piemonte, Alessandro Paola, hanno coordinato le varie attività allestite nel campo base situato in via Novara a Milano. Presente anche l’assessore Regionale alla Protezione civile, Romano La Russa; il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia; l’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli e il comandante della polizia locale di Milano, Marco Ciacci.

Coinvolti oltre 120 soccorritori provenienti da diversi enti: vigili del fuoco, Croce Rossa, Protezione civile Milano e Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu).

Il direttore regionale dei vigili del fuoco della Lombardia, Fabrizio Piccinini, ha dichiarato: “Siamo costantemente impegnati nell’adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini coinvolti in questa emergenza. Il campo base allestito in via Novara rappresenta un punto strategico per le operazioni di soccorso, continueremo a lavorare in sinergia con gli altri enti coinvolti per affrontare al meglio situazioni come questa”.

Il direttore regionale del Piemonte, Alessandro Paola, ha aggiunto: “La collaborazione tra le regioni coinvolte è fondamentale per affrontare le emergenze con successo. Siamo qui per coordinare le risorse e garantire un’efficace risposta alle necessità dei cittadini colpiti”.

(foto: i vigili del fuoco di Tradate ieri a Varese)

25052024