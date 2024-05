Primo piano

ORIGGIO – CAMPIONE D’ITALIA – Stava tornando a casa dal lavoro sulla Fiat Panda della mamma quando ha perso il controllo del mezzo, forse per un colpo di sonno o di un malore, ed ha finito per tamponare un mezzo pesante fermo in una piazzola prima delle svincolo tra A8 e A9. L’utilitaria è rimasta incastrata tra le ruote del mezzo pesante e per il 24enne di Campione d’Italia non c’è stato niente da fare.

Ieri è stata la giornata del cordoglio per chi conosceva, parenti, amici e conoscenti, Amos Girardi 24enne residente a Campione d’Italia che ha perso la vita venerdì sera poco prima delle 22 lungo A9 in direzione Como.

A tratteggiare la sua figura il quotidiano svizzero LaRegione che riassume sia il dolore della famiglia i genitori e i fratelli ma anche il lavoro del 24enne project manager in una società specializzata di eventi per la quale aveva seguito diverse mostre come Klimt a Lucerna adesso stava seguendo un evento a Milano e proprio a lì stava tornando ieri sera quando si è verificato l’incidente mortale. Grande il cordoglio anche dei colleghi che sottolineano il suo impegno e la sua professionalità.

Sempre la testata svizzera, nell’articolo di Carlo Canonica e Cristina Ferrari, ricorda come nel medesimo tratto nel 2014 perse la vita un 71enne alla guida della sua Renault Laguna.

guarda tutte le foto 6



Incidente mortale in A9: i soccorritori all’opera

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti