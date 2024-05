Comasco

TURATE – Oltre 200 grammi di cocaina in una siepe della periferia: questo quanto i carabinieri della stazione di Turate hanno rinvenuto nei giorni scorsi, nell’ambito di un operazione antidroga preventiva nell’ambito cittadino.

La scoperta è avvenuta nei pressi di via Isonzo, dove i militari della stazione cittadina si aggiravano per effettuare dei controlli antidroga: nascosti in una siepe hanno trovato due buste in cellophane contenenti, in tutto, 206,6 grammi di cocaina.

Le attività di controllo sono poi andate avanti con l’ausilio delle unità cinofile della guardia di finanza.

L’operazione era inserita all’interno ai controlli rafforzati che la compagnia carabinieri di Cantù sta portando avanti contro lo spaccio di stupefacenti, tanto in zone boschive quanto urbane.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti